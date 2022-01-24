Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferleri saat 02.00’ye kadar uzatılmıştır” denildi.
İstanbul'da metro seferleri uzatıldı İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatılmasına karar verildi.
Yoğun kar İstanbul’u teslim aldı: Yollar kilit, metro ve metrobüste insan seli Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul trafiğinin durma noktasına gelmesiyle birlikte, toplu taşımalara yönelen vatandaşlar izdiham oluşturdu. Metro ve metrobüs duraklarında adeta insan seli yaşandı.
Marmaray seferleri kar sebebi ile uzatıldı
24.01.2022 - 22:37 | Son Güncelleme: 24.01.2022 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle Marmaray seferlerinin saat 02.00’ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferleri saat 02.00’ye kadar uzatılmıştır” denildi.
Etiketler : marmaray,kar,istanbulda kar,
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