Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Şanlıurfa’da da karlı günlerin ardından güneşli hava etkili oldu. Kentin önemli tarihi ve turistik yerlerinden olan Balıklıgöl'de vatandaşlar, aileleriyle birlikte güneşli havanın tadını çıkardı.

Yerleşkeyi gezen vatandaşlar balıklara yem attı, hatıra fotoğrafı çekildi.

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışının etkili olduğunu ve yolların kapandığını belirten vatandaşlar, Şanlıurfa'da ise güneşli havanın tadını çıkardıklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı’nda pistlerden biri açıldı, 23 saat sonra ilk uçak indi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Havalimanı’ndaki pistlerden birinin hava trafiğine açılmasını duyurmasının ardından ilk uçak saat 12.30’da hava limanına iniş yaptı.

Edirne'de bahar havası yaşanıyor İstanbul’da yoğun kar yağışında hayat felç olurken, Edirneliler bahar havası yaşıyor.