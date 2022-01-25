Türkiye Gazetesi

Karabük merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan, çok sayıda kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Bostancılar, Ortacılar ve Kadıköy göletlerinin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düşmesiyle buz tuttu.



Bitki örtüsü, ormanları ve su kaynaklarıyla ilgi çeken göletleri ziyaret edenler, kar yağışının ardından bölgede yürüyüş yaptı. Yetkililer, vatandaşları donan göletlerin üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.





Yozgat'ta gölet buz tuttu Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde bulunan Cevdet Dündar Göleti buz tuttu. Karla kaplanan orman ve göletin bütünleşmesi güzel görüntüler ortaya çıkardı.



Kars'ta soğuktan vatandaşın kirpikleri buz tuttu Kars'ta etkili olan Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının gece -20'yi gördüğü Kars'ta vatandaşın kaşları ve kirpikleri buz tuttu.