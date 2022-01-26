Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 1 haftadır aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle yurdun genelinde gündelik yaşamda aksamalar meydana gelirken birçok yol da trafiğe kapandı. İki gün önce İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü saatlerce trafikte mahsur kalırken birçok yolcu da araçlarını bırakarak yolculuklarına yaya olarak devam etti. Sabah saatleri itibariyle yollar açılamaya başlarken dün gece kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar trafiğin aksamasına neden oldu.

TEM OTOYOLU’NDAKİ ARAÇLAR ALINMAYI BEKLİYOR

Önceki günün akşam saatlerinde etkisini kuvvetli şekilde gösteren kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu’nda ilerleyen sürücülere zorunlu anlar yaşatmıştı. Sürücüler, yolların açılmayacaklarını anladıklarında araçlarını yol kenarına bırakıp gitmişlerdi. TEM Otoyolu İSTOÇ ve Mahmutbey Gişeleri mevkiinde yol kenarlarında araçların durduğu görüldü.

Bir gün kar yağdı, İstanbul'da hayat durdu Megaşehirde kar, hayatı felç etti. Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, krizin kurumlar arasındaki iletişim probleminden ve vatandaşların uyarıları dikkate almamasından kaynaklandığını savundu.