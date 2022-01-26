İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve kar yağışının ardından İstanbul Boğazı'nın rengi değişti. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası bulutların megakentin üzerini terk etmesiyle güneş yeniden yüzünü gösterdi.
VATANDAŞI MEST ETTİ
Turkuaz renge bürünen boğazdaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluşturunca vatandaşlar adeta mest oldu.
İstanbul'un önemli simgelerinden olan Kız Kulesi boğazdaki renk değişimiyle güzelliğine güzellik kattı. Turkuaz renge bürünen boğazdaki masalsı manzara drone ile havadan görüntülendi.
Boğaz trafiği askıya alındı İstanbul Valiliği açıkladı: Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü askıya alındı.