Türkiye Gazetesi

Şehir içi ulaşımlarda tercih edilen elektrikli scooterlara son zamanlarda rağbet oldukça yüksek. Scooterlara ilginin artması scooterların sayılarını arttırdı. Eskişehir kent merkezinin birçok noktasında kullanılan scooterlar zaman zaman yaya ulaşımını zorlaştırabiliyor.

YAYA ULAŞIMINI ZORLAŞTIRIYOR

Duyarsız sürücüler tarafından kaldırımlara gelişigüzel bırakılan scooterlar yayalara zor anlar yaşatıyor. Eskişehir’de sabah saatlerinde Fabrikalar Caddesi’ndeki kaldırımda oluşan görüntü dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURUYOR

Kaldırım boyunca bırakılan yaklaşık 30 elektrikli scooter, yolu kullanmak zorunda kalan vatandaşların tepkisine neden oldu. Bu araçlar için ayrı park yeri yapılması gerektiğini belirten vatandaşlar, konu hakkında yetkililere seslendi.