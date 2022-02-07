Türkiye Gazetesi

Artvin’de Yukarı Maden köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda gece köye kar yağınca Akaşen Mahallesinde oturan 72 yaşındaki İsmail Usta iki torunu 13 yaşındaki Cihan Usta ve 17 yaşındaki Mustafa Usta’yı köy servisine götürmek istedi.

TORUNLARINI OKULA GÖTÜRÜRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Köyün girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden İsmail Usta metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada dede İsmail Usta olay yerinde yaşamını kaybederken iki torun ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine Jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.