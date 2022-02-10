Türkiye Gazetesi

Dondurucu soğukta içleri ısıtan görüntü Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyünden geldi. Köyün imam hatibi Adem Eser, dondurucu soğukta yolda mahsur kalan vatandaşlara yardım etti. Eser, karayoluna çıkarak elindeki termosla şoförlere çay ve bisküvi dağıttı. Eser’in bu davranışı cep telefonuyla kaydeden bir tır şoförünün o anları sosyal medya gruplarında paylaşması tıklanma ve beğeni rekoru kırdı.

“MİLLET ÜŞÜMESİN DİYE ÇAY DAĞITIYORUM”

Videoda Eser, bardakla tır şoförüne çay ikram ederken kendisine “Sen nereden geliyorsun” diyen şoföre, “Ben karşı köyün imamıyım. Millet üşümesin diye çay dağıtıyorum, bisküvi dağıtıyorum. Millet zannediyor patayla, kimse almıyor. Allah rızası için dağıtıyoruz” diye konuştu.

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