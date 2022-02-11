Türkiye Gazetesi

Kadıköy sahilinde, deniz kıyısında oturan iki yabancı uyruklu genç kız dengesini kaybederek denize düştü. Olayı gören bir vatandaş ise canını hiçe sayıp onları kurtarmak için denize atladı. Çevredeki vatandaşlar ise denize halat ve can simidi atarak kızların kurtarılmasına yardımcı oldu. Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım iskelesinde meydana geldi. Deniz kıyısında oturan iki Türkmen uyruklu genç kız denize düştü. Olaya şahit olan bir vatandaş da denize atlayarak, genç kızları kurtarmaya çalışırken çevredekiler ise denize halat ve can simidi atarak onları kurtarmaya çalıştı. Atılan halatlar çekilerek kızlar kurtarıldı.



KIZLAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtarıldığı genç kızlar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kızlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

O ANLAR KAMERALARA DA YANSIDI

Denize düşen kızların kurtarılma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, suda mahsur kalan genç kızları, vatandaşların denize attığı halatlar ile çektiği ve genç kızların, “Yardım edin” çığlıkları attığı görüldü.



"DENİZDE ÇIRPINIYORLARDI"

Genç kızları kurtaran Halil Mustafa, “Genç yaşlarda 2 kişi kız çocuğu oturuyordu. Kendileri mi denize atladı, düştü mü tam olarak bilmiyorum. Baktım ki bir anda denizin içinde çırpınıyorlar. Denize atlayarak onları denizden çıkardık. Aracın içerisinde kıyafetlerini değiştirdiler. Polisler geldi, sağlık ekipleriyle Hastaneye kaldırıldılar” diye konuştu

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