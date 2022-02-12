Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı oldukları açıklanan 2 kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı.

GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın cinayeti ile ilgili gözaltına alınanların sayısı yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından düzenlenen operasyonla 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Falyalı cinayeti ile ilgili KKTC'de 4, İstanbul'da ise 3 olmak üzere toplam gözaltı satısı ise 7’ye yükseldi.



Girne CÖŞ tarafından ada genelinde geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirilirken polis, 2 zanlının saklandıkları eve yapılan baskın sonucu yakalandığını açıkladı.

Öldürülen Mahmutyazıcıoğlu ile Falyalı ortakmış Kendi restoranında kurşunlanarak öldürülen Mahmutyazıcıoğlu ve KKTC'de aracında suikasta uğrayan Falyalı'nın cinayetleri gündem oluşturmuştu. Cinayetler arasında bağlantı olup olmadığı araştırılırken Mahmutyazıcıoğlu ve Falyalı'nın ortak olduğu ortaya çıktı

Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili 3 kişi İstanbul’da gözaltına alındı Ünlü kumarhaneci Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin 3 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Ünlü kumarhaneci Halil Falyalı silahlı saldırıda öldürüldü Ünlü kumarhaneci Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.