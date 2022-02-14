Türkiye Gazetesi

İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen hareketli balıkçı teknesi durduruldu. Teknede 240 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları değerlendirilen 5 kişi yakalandı.

Aynı bölgede, yolcu motorunda 252 mülteci daha kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bir yelkenli teknede de 39 göçmen karaya çıkarıldı. Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında bir lastik botta 29 mülteciye rastladı. Sahil Güvenlik, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan başka bir lastik bottaki 28 düzensiz göçmene yardım eli uzattı.

Kurtarılan 588 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiklerini söyledi. Kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkındaki yasal işlemler sürüyor.

Bakan Çavuşoğlu'ndan göçmen tepkisi: Yunanistan kadar AB de suçlu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan sınırında hayatını kaybeden göçmenler ile ilgili "Yunanistan kadar Avrupa Birliği’nin de suçu var." dedi.

Yunanlılar göçmenlere zulümde sınır tanımıyor: 15 bin 794 göçmeni ölüme ittiler Yunanistan göçmenlere zulüm etmeye devam ediyor. Ege ve Akdeniz’den 2021 yılı içinde umutları için yola çıkan 15 bin 794 göçmen, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darp edilip Ege Denizi’nde ölüme terk edildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise toplam 23 bin 676 kaçak göçmeni kurtararak hayata tekrardan tutunmalarını sağladı.

MSB'den sınırda donarak vefat eden göçmenler hakkında açıklama Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan sınırında donarak vefat eden göçmenler hakkında açıklama yaptı.