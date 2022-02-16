Türkiye Gazetesi

Kastamonu'ya bağlı Akkaya Başören köyü bugün dehşeti yaşadı. Köyden bir anda alevler yükselmeye başladı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, alevlerle mücadelesi sürerken şu ana kadar 10 ev küle döndü.

Otel yangınında camdan atlayarak kurtuldular İspanya’nın Barcelona kentinde bir otelde çıkan yangında mahsur kalanlar 3’üncü kattaki camlardan atlayarak kurtuldu. Yangında 3'ü ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

4 yabancı işçi hayatını kaybetti: Güngören’deki yangında kahreden detay İstanbul Valiliği, Güngören’deki yangında yabancı uyruklu 4 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Avustralya’da orman yangını: 60 bin hektar alan küle döndü Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinin güneyinde 4 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlarda yaklaşık 60 bin hektar alanın küle döndü.