Türkiye Gazetesi

Afrika ülkesi Gine’de yaşayan Ebı Bezer Santos Nhaga’nin (Ebi), dünyası henüz 15 günlükken karardı. Küçük çocuk, psikolojik problemleri olan üvey annesinin yüzüne asit benzeri yakıcı madde dökmesi sonucu görme melekesini kaybetti. Ardından devlet koruması altına alınıp yetimhaneye yerleştirilen Ebi’nin yaşadıklarını 7 yıl sonra bütün dünya öğrendi.

ÇEÇEN DOKTOR EL UZATTI

Afrikalı yardım kuruluşu Charity Foundation tarafından sosyal medyada başlatılan kampanyadan sonra hikayesi yüz binlerce insanın yüreğine dokunan Ebi için Çeçenistan Grozni Devlet Hastanesinden çocuk doktoru Prof. Dr. Baiev Hasan harekete geçti.

BİR UMUTLA İSTANBUL'A GELDİ

Türkiye'deki meslektaşı Göz Hastalıkları Oküloplastik ve Orbital Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ümit Beden ile iletişim kuran Hasan, Afrikalı Vakfın küçük Ebi'yi İstanbul'a getirmesini sağladı. Ancak özel hastanede bugün ameliyat olan Ebi’den kötü haber geldi. Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Beden, çocuğun yaşadığı olay sonucu göz kapaklarının tahrip olduğunu, bir göz küresini kaybettiğini, diğer gözünde de göz küresinin içeride durduğunu dile getirdi.

GÖZ KÜRESİ YOK

Tomografideki görüntüsünde göz küresi içeride durduğu ve Ebi güneş ışığını algıladığını söylediği için "Acaba o küre çalışılabilir mi?" diye bir umutla düşündüklerini ifade eden. Beden “İlk aşamada gözü açıp yüzeyini yeniden yapılandırabilseydik bir kaç ay sonra kornea nakli, buna uygun değilse bir kornea protezimle görme şansı verebilecektik. Ameliyata bu niyetle girdik. Kapakları açtıktan sonra yoğun bir iltihap ve hasar dokusu vardı. Onu geçtik, göze ulaştık, gördük ki göz tomografide görüldüğü gibi sağlam bir göz küresi değil. Tamamen hasar görmüş, hiç bir göz dokusu barındırmayan, tamamen harap olmuş bir su balonu gibi kistik göz diye tarif ettiğimiz bir yapıya dönüşmüş. Böyle olunca ileride yapılabilecek bir göz nakli, kornea nakli veya kornea protezi şansı kalmıyor. Bu şekildeki bir yapıya bunlar uygulanamaz. Bunun için biraz daha sağlam bir kaç göz dokusu olması gerekirdi. O yüzden pek şansı olmadığını gördük. Sadece kozmetik amaçla bir şey yapmanın uygun olmayacağını düşündük tekrar geri kapattık" dedi.

"ONA İYİ BİR HAYAT VERECEĞİZ"

Operasyonun 1,5 saat sürdüğünü belirten Ümit Beden, Ebi'nin hastanede bulunduğunu, biraz ağrısının olduğunu, birkaç gün sonra evine dönebileceğini aktardı. Beden, konuşmasına şöyle devam etti: En azından bir şans var mı denedik, olamayacağını gördük. Üzgünüz ama bundan sonra ona iyi bir hayat verebiliriz. Zaten onun için uluslararası bir organizasyonla çok iyi bir yardım toplamıştı. Buradaki hastane masrafları gibi bütün giderleri ben kendim karşılayacağım ve toplanan bütün ücret Ebi'ye verilsin istedim. Onlar da buna sevindiler.

"SAĞLIKTA TÜRKİYE GÜVEN VERİYOR"

Ebi'yi bu operasyon için Afrika’da birçok hastaneye götürmüşler ancak içlerine sinmemiş. Bunun üzerine güvendikleri bir ülke olan Türkiye’yi tercih ettiler. Sağlık turizmi açısından Türkiye'ye şu anda birçok ülke güveniyor.

"BELKİ YAPAY KAMERAYLA GÖREBİLİR"

Bir iki yıl öncesine kadar retinası bozuk olan hastaların gözünün içine çip takılarak görme sağlanabiliyordu. Son bir iki senedir bu proje şu yönde değişti, artık gözden bir umut yoksa bile yapay kamera ile kabloları doğrudan beyne takarak, beynin görüntü almasını sağlayabiliyoruz. Belki gözü olmayan, gözüne çip takılamayacak Ebi gibi hastalar için ileride bu sistem bir ışık kaynağı olacak. Çünkü gören doku göz değildir, bir alıcı kameradır. Gören beyindir. Siz görüntüyü, gerekli elektrik sinyaller ile beynin uygun yerlerine verirseniz, bu hastalar görmeyi öğreniyorlar. Bu çalışmanın sağlam verileri elimize ulaşmaya başladıktan sonra dünyadaki herkes için kullanılabilir hale gelecek tabi ki Ebi de bundan faydalanacak. Nerede yapılıyorsa bu, o konu tekrar değerlendirilir.

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