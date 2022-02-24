Türkiye Gazetesi

Malatya’da saat 13.30 sularında Yeşilyurt ilçesi Mıhlıdut Caddesi üzerinde olay meydana geldi. Mıhlıdut Caddesi üzerinde bulunan bir diş kliniğine tedavi için başvuran 72 yaşındaki emekli polis memuru Ahmet K. sıra beklediği esnada fenalaşarak yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet K.’nın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin klinikte yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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