Türkiye Gazetesi

Esenler'de dönerciler arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bir anda büyüyen kavga sokaklara taştı, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kişi bıçaklandı. Olay, Esenler Çinçin Deresi Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Yabancı uyruklu 2 döner dükkanı sahibi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklu kavgada bir kişi de bıçaklandı. Olay cadde üzerinde korkuya neden olurken, kavgayı çevredeki kişiler güçlükle ayırabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



Dönercide sıra kavgası, 1 kişi bıçaklandı Antalya'da bir dönerci meydana gelen olayda sıra yüzünden kavga çıktı, 1 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.



Dönerci kadını öldüren şahıs tutuklandı Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde indirim yapmadığı için döner dükkanı sahibi Kader Balcı’yı öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.