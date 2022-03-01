Türkiye Gazetesi

Aydın, esrarengiz çatlaklar ve çukurlarla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Germencik ilçesinde meydana gelen derin çatlak ve çukurların ardından bir haber de Çine ilçesinden geldi.

NASIL OLUŞTUĞUNU BİLMİYORLAR

Çine’nin Çaltı Ovası’nda yaşayan Hakan Kocademir isimli üretici, tarlasında 3 adet yaklaşık 3 metre derinliğinde çukurlar oluştuğunu fark etti. Yaklaşık 1,5 metre çapında ve 2 metre derinliğinde olan çukurların nasıl oluştuğunu bilmediğini ifade eden üretici, "Tarlamızda üç adet bulduğumuz bu çukurlar daha önce hiç görülmedi. Nasıl oluştuğu hakkında hiçbir bilgim yok" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Germencik ilçesinde meydana gelen derin çatlaklar ve çukurlar olduğunu, bu sefer de Çine ilçesinde aynı durumun yaşandığını belirten Aydınlılar, esrarengiz çukurların nasıl ve neden oluştuğunu merak ediyor.

Keşfedilen gizemli çukurun sırrı çözülemedi! İçinden çıkanlar korkutuyor Sibirya’nın Yamal Yarımadası’nda ortaya çıkan gizemli çukurlar bölge halkını endişelendirmeye devam ediyor. Bilim adamları tarafından yapılan incelemelerde henüz neyden kaynaklığı oluştuğu çözülemeyen devasa çukur, gizemini sır gibi saklamaya devam ediyor. İçine dolan sularla krater gölüne dönen ve onlarca metre derinliğinde olan çukurlar, dünyayı da alarma geçirmiş durumda. Uzmanların tahminine göre bu çukurların içinden çıkanların felakete sebep olabileceği belirtiliyor.