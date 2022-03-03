Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de oturan akrabalarına misafir olarak gelen 26 yaşındaki 3 çocuk annesi kadından kötü haber geldi. Talihsiz kadının hareketsiz yattığını gören akrabalarının ekiplere haber vermesi üzerine öldüğü ortaya çıktı.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Olay, Kırıkkale'de Akşemsettin Mahallesi 1757. Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.E.'nin (26) hareketsiz olduğunu fark eden akrabaları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından C.E.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

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