Türkiye Gazetesi

Sokak köpeklerinin dehşeti bitmiyor. Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye sitenin bahçesindeki Pitbull köpeklerinin saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı. Asiye'nin iyileşmesiyle beraber tüm sokak köpekleri için önlemler alınmıştı ancak dehşet bitmedi.

Antalya'da 9 yaşındaki Mahra sokakta yürürken köpekler tarafından kovalandı ve kaçarken yoldan geçen kamyonun altında. 9 yaşındaki küçük yoğun bakımda ve sağ bacağını neredeyse yok durumda.

Dehşet veren olay, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde dün meydana geldi. Bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı.

KAMYON SAĞ BACAĞININ ÜSTÜNDEN GEÇTİ

O esnada İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 kullandığı kamyonun tekeri Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla ihbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Sürücü Yayla, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sağ bacağı parçalanan Mahra Melin Pınar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren küçük kızın babası Murat Pınar, olayda ihmaller olduğunu ve bunun çözüme kavuşması gerektiğini söyledi.

BABASI BELEDİYEYE SESLENDİ

Olayın yaşandığı bölgede 4-5 başıboş köpeğin son 1 aydır olduğunu belirten Pınar, “Çete gibi dolaşıyorlar. İlk defa benim çocuğumu kovalamadılar. İnsanlar oradan gelip geçmeye korkuyor. Köpek kovalamaya başlamış ve kamyonun altına girmiş. Arkadaşım, ‘kızına kamyon çarptı’ deyince, hemen çıkıp ambulanstan önce geldim. Kızım ne oldu dediğimde, ‘Köpek kovaladı babacığım’ dedi. Sonra alıp götürdüler. Ve hala köpekler orada. Köpeklerin neden orada olduğuna gidip bakan bir Allah’ın kulu yok. Burada belediyenin işine sahip çıkmasını, o köpeklerin neden orada olduğunun sebeplerini araştırıp çözüm bulmasını istiyorum. Bugün bu çocuğuma yaptı, iki çocuğum daha var. Saldırgan bir köpek kovaladığında korkmayan insan olmaz herhalde” dedi.

'SAĞ BACAĞI PARAMPARÇA OLMUŞ'

Kızının hayati tehlikesinin sürdüğünü söyleyen Pınar, “Yoğun bakımda ve sağ bacağı yok denecek durumda. Kamyon ezmiş, can havliyle frene basmış, sürüklemiş. Sağ bacağı paramparça olmuş. Doktorlar toplamaya çalışıyorlar ama ümitli değiller. Yaşaması için de çaba sarf ediyorlar. Üç çocuğumda da daha bir tane ağrı kesici kullanmadım. Hasta olduklarında hastaneye götürmezdim, antibiyotik almamaları için. Böyleydim. Şimdi gitti kızım." şeklinde konuştu.

'KÖPEK ISIRSA DAHA İYİYDİ'

Pınar, "Köpek ısırsa kamyonun ezmesinden daha iyiydi. Belki bu hale gelmezdi, etrafta insanlar vardı, koşup kurtarırlardı. Kamyon şoföründen şikayetçi oldum ama onun da yapacağı bir şey yok. Köpeğin kovalamasıyla kız çocuğu caddeye fırlıyor. Bahçeden dışarıya çıkmayan çocuklar, köpek kovalayınca ne yapacağını bilememiş” diyerek gözyaşı döktü.

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