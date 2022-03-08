Türkiye Gazetesi

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi, Güzle Sokak'ta saat 19.30 sıralarında dehşet dolu anlar yaşandı. Burada kadın kuaförü işleten yabancı uyruklu Marziye Salehzade’nin (30) yanına boşanma aşamasındaki kocası Hamidollah N. (30) geldi. İkili arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Hamidollah N, üç çocuğunun annesi olan kadını vücudunun çeşitli erlerinden bıçakladı. Kadın hayatını kaybederken elinden yaralanan zanlı kaçtı.

Dükkândakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, maktulenin cesedini morga kaldırdı. Hamidollah N. ise eline pansuman yaptırmak için gittiği hastanede yakalandı.

Bozdağ: Kadın cinayetlerinde vicdanları sızlatan kararlar alınmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın cinayetlerinde artık takım elbise giyip kravat takarak hâkim karşısına çıkanlara kanılmayacağını ve iyi hâl indirim uygulanmayacağını söyledi.

Halil Falyalı cinayetinin zanlıları cezaevine gönderildi Ünlü kumarhaneci Halil Falyalı arabasındayken arabasındayken uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili soruşturmada 3 kişi cezaevine gönderildi.

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Cemal Metin Avcı’nı kardeşine müebbet istemi Muğla’da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, ‘cinayete iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldığı öğrenildi.