Türkiye Gazetesi

Kan donduran haber Diyarbakır'dan geldi. N.E. isimli kadın dün akşam saatlerinde 1 yaşındaki kızı L.Y'yi kusma şikayetiyle Bismil Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından bebek, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

EŞİNE KIZDIĞI İÇİN YAPMIŞ

Anne N.E'nin olayla ilgili kendisinden bilgi alan doktorlara, dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenerek kızına şırıngayla çamaşır suyu içirdiğini anlattı.



3 yaşındaki kızını öldüren anneye 11 yıl hapis Tekirdağ'da 3 yaşındaki kızı Şükran Nur İpek'i döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan anneye 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

3,7 ve 9 yaşındaki çocuklarını bıçaklayıp öldürdü! Cani anne için karar Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cani anne 4 yaşındaki kızını yastıkla boğmuş İzmir’de yaşayan 3 çocuk annesi Betül F. sinir krizi geçirip, 4 yaşındaki kızı Bahar E.’yi yastıkla boğarak öldürdü. Betül F.’nin, polise verdiği ilk ifadede olayı eve gelen maskeli 2 kişinin yaptığını iddia ederken, polisin çelişkili ifadelerden şüphelenmesi sonrasında ise suçunu itiraf eden cani anne sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.