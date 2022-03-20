Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Sıraç Badur (42), geçtiğimiz gün Artuklu ilçesinde mesai çıkışı otomobiliyle seyir halindeyken beyin kanaması geçirdi. Yanından geçen iş arkadaşları tarafından fark edilen Badur, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Badur, bugün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray’ın cenazesi alındı
Antalya’da otel odasında şüpheli bir şekilde ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alınırken teyzesi tarafından cansız bedeni gözyaşlarıyla morgdan alındı. Teyzenin sözleri ise yürekleri yaktı.