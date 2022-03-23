Türkiye Gazetesi

Van emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, ekiplerce 17-23 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 26,8 gram eroin, 111,73 gram sentetik uyuşturucu, 2,8 gram Afyon sakızı, 2,28 gram esrar ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 9 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Uyuşturucuyla yakalanan genç: Çek abi, güzel çek Samsun'da uyuşturucuyla yakalan bir genç, kendisini görüntüleyen gazeteciye Çek abi çek, daha güzel çek" dedi. Onun bu rahat tavırları dikkat çekti.

Güzellik uzmanları 1 kilogram uyuşturucu ile yakalandı Diyarbakır'dan İstanbul'a giden şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada güzellik uzmanı olduğu öğrenilen iki kişinin çantasından 1 kilo 56 gram uyuşturucu maddesi çıktı.