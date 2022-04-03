Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt'a bağlı Turgut Özal Mahallesi, 116. Sokak’ta saat 19.30 sıralarında dehşet verici bir olay yaşandı. Alparslan Ç. adlı bir kişi, metrobüs üst geçidinin merdivenlerinde dakikalarca beklediği Kader G'yi boynundan tabancayla vurdu. Ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ikiliyi hastaneye götürdü.

KADIN KURTARILAMADI

Zanlının hayati tehlikesi sürerken Kader G. doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, yaşanılanlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler şöyle: Alparslan Ç, merdivenlerinde Kader G’yi bekliyor. Daha sonra kadına arkadan yanaşıp arkasından iterek götürüyor. Ardından ateş ediyor.

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