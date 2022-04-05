Türkiye Gazetesi

İstanbul Şişli Kuştepe’de 23 Şubat günü, Tugay A. boşanma aşamasındaki eşi İnci A. ve ailesini silahla rehin aldı. Polis uzun süre dil dökse de zanlıyı ikna edemedi. Bunun üzerine devreye giren özel harekat polisleri, şahsı uzaktan vurarak etkisiz hale getirdi. Aile sağ salim kurtarılırken yaralanan Tugay A. tedavisinin ardından cezaevine girdi.

"BURADAN KİMSE SAĞ ÇIKAMAYACAK"

Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili iddianamesini tamamladı. Çiftin şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı aldığı vurgulanan iddianamede, Tugay A’nın aileyi “Sizi öldüreceğim. Buradan kimse sağ çıkamayacak” şeklinde tehdit ettiği aktarıldı.

DOSYA KABARIK

Zanlı hakkında zincirleme şekilde ‘silahla tehdit’, ‘korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme’, ‘mala zarar verme’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘hakaret’, ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplamda 10 yıl 11 aydan 46 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

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