Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Elmaalan Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre kaçak kazı yapan Ömer Kalyoncu’nun (33) üzerine toprak ve kaya kütlesi düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD Trabzon ve jandarma ekiplerince Kalyoncu’yu kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kısa sürede bulunduğu yerden cansız bedeni çıkartılan Ömer Kalyoncu, otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzinli uzman çavuş define aramak için kaçak kazı yaparken yakalandı Samsun'a izne gelen bir uzman çavuş define aramak için kaçak olarak kazı yaparken jandarma tarafından yakalandı.

Tarihi alanda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı Bursa'da gece vakti tarihi bir alanda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü basıldı.