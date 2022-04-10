Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde oğlu M.B. ile aralarında alacak-verecek meselesi olan 85 yaşındaki H.B. kendisine ait olduğunu iddia ettiği ilaçlama makinesini traktörünün arkasına takarak oradan ayrılmak istedi.

GELİNİNİ TRAKTÖRLE EZDİ

Yaşlı adam olay yerinden ayrılırken kendisini durdurmak için traktörün önüne geçmeye çalışan 49 yaşındaki gelini S.B.’yi çiğneyerek geçti. Ayağının üzerinden traktör geçen kadın yere düşerek başını yere çarptı.

YAŞLI ADAM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaralı kadın Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaşlı adama gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan yaşlı adam, ardından adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul ve Tekirdağ’da sahte para operasyonu: Gözaltılar var Sahte para basıp piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.