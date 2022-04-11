Türkiye Gazetesi

Mardin’de define avcıları kaçak kazı yaparken yakayı ele verdi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda şüpheli 5 kişi, yaklaşık 35 metre derinliğindeki dehlizde define ararken yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde bulunan çok miktardaki malzemeye, savcılık talimatıyla el koyuldu. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaçak kazı yaparken feci şekilde can verdi Trabzon’un Arsin ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine toprak ve kaya düşen kişi feci şekilde can verdi.

Tarihi alanda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı Bursa'da gece vakti tarihi bir alanda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü basıldı.