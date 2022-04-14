Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde servis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen feci kaza sonrası 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

TERS İSTİKAMETTEKİ MİNİBÜSE ÇARPTI

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Demirciler Mahallesi Konak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Ahmet G. (34) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte karşı şeride geçerek ters istikamette seyreden Hüseyin K. (59) yönetimindeki servis minibüsü ile çarpıştı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Otomobilin işçi servisine ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü Ahmet G., servis sürücüsü Hüseyin G. ve işçi servisinde bulunan Ş.E., E.Ç., A.K. ve H.K. olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü ve bir işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil takla attı Bolu'da TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Şile otoyolunda feci kaza: 2’si ağır 3 yaralı Çekmeköy Şile otoyolunda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! 7 araca çarpa çarpa gitti, ortlık savaş alanına döndü Kırıkkale'de tonlarca demir yüklü tır 7 araca çarptı. Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.