Türkiye Gazetesi

Pitbull dehşeti haberi bu defa Aydın'dan geldi. Kadın bir öğretmen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Belediye ekiplerince barınağa götürülen köpeğin sahibine, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 14 bin 982 liralık para cezası tutanağı düzenlendi.

Talihsiz kadının ayağından ısırıldığı öğrenildi.

YAKINLARI VE KÖPEĞİN SAHİBİ KADINI ZOR KURTARDI

Aydın'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın tedavi altına alındı. Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde duran köpek, Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulunda öğretmen olduğu belirtilen N.Ö'ye saldırdı. N.Ö'nün yakınları ve köpeğin sahibi M.T, kadının ayağını ısıran köpeği güçlükle uzaklaştırdı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö, tedavi altına alındı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince barınağa götürülen köpeğin sahibine, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 14 bin 982 liralık para cezası tutanağı düzenlendi.

Bir pitbull vakası daha! Genç canını zor kurtardı İstanbul Güngören'de ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç canını zor kurtardı.

İngiltere'de bir pitbull 17 aylık bebeği öldürdü İngiltere'de 17 aylık bebek pitbull cinsindeki köpeğin saldırısına maruz kaldı. Komşularının bir hafta önce satın aldığı köpek 17 aylık bebeğin ölümüne neden oldu.

İllegal ticarete polis baskını: Pitbull köpeklerle önlem almışlar İstanbul'da internet üzerinden illegal ticaret yapan ve kurdukları korsan çarğı merkezi ile vatandaşları dolandıran şebeke polisin operasyonuyla yakalandı. Polis baskınına karşı pitbull cinsi köpeklerle önlem aldıkları ortaya çıkan şebeke üyelerinden 4'ü gözaltına alındı.

Türkiye'nin konuştuğu pitbull saldırısında 4 sanığa tahliye! Gaziantep’te uğradığı pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan ve defalarca operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş’in yaralanmasına ilişkin 4’ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. 4 sanık mahkemece tahliye edilirken, olayla ilgili ifade veren sanık Mustafa Y., köpeği alırken cinsinin pitbull olduğunu bilmediklerini iddia etti.