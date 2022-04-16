Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Ufuktepe Mahallesinde ev eşyaları ve elektronik eşya üzerine faaliyete başlayan mağaza açılışa özel indirim yapınca izdiham oluştu. Sahurdan beri ayakta olan kalabalık kapıların açılmasıyla içeriye hücum etti. Piyasada 12 bin liraya satılan telefonu 9 bin liraya alabilmek için yarışan vatandaşlar ucuz telefon için birbirleriyle kavga ettiler.

“BİR BUÇUK GÜNDÜR UYUMADIM”

Mağazanın açılmasıyla içeriye akın eden müşteriler sınırlı sayıda satılacak olan marka telefon için birbirlerini ezdi. Mağazaya ilk girebilmek için yarışan müşteriler izdiham oluşturdu. Sınırlı sayıdaki telefonu alabilmek için bir buçuk gündür uyumadığını belirten Feyyaz Ünalan, “Şu anda çok mutluyum. Zaten bir gün boyunca beklemiştim. Bunca emeğim boşuna gitmedi en azından onu görmüş oldum. Emeği geçen tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çok mutlu ettiler beni, en büyük hayalimdi zaten. O da bugün bana geldi, emeğim boşa gitmedi. Bir buçuk gündür hiç uyumadım, bekliyordum o da bana denk geldi. Çok mutluyum, çok seviniyorum” diye konuştu.

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