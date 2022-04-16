Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin altında kalan yağış oranı, İstanbul'u destekleyen barajların da su seviyelerinde düşüş yaşanmasına neden olmuştu. Bu sene Mart ve Nisan aylarında etkili olan yağışlarla birlikte doluluk oranları artış gösterdi.

Geçen sene Kasım ayında doluluk oranı yüzde 4 seviyelerine düşen Kazandere Barajı bugün itibarıyla yüzde yüz seviyesine ulaştı. Papuçdere Barajı ise geçen yıl Ağustos ayında yüzde 2,04 ölçülürken son verilere göre 96,96 seviyesine yükseldi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 860 bin metreküp olan Kazandere barajı bu yıl Nisan ayında yüzde yüze ulaşırken fazla su savaklardan tahliye ediliyor.

Bazı barajlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranları Ömerli Barajı yüzde 85.86, Papuçdere Barajı yüzde 96.96, Sazlıdere barajı yüzde 66.31, Büyükçekmece Barajı yüzde 95.98, Alibeyköy Barajı yüzde 71.74, Terkos Barajı yüzde 84.32, Kazandere Barajı yüzde 100, Elmalı Barajı yüzde 94.46, Darlık Barajı yüzde 99.06, Istrancalar Barajı yüzde 99.99 olarak ölçüldü.

Kuraklık alarmı veriyordu, Hasanlar Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı Düzce'de geçtiğimiz yıl kuraklık sıkıntısı sebebi ile boşalan Hasanlar Barajı, bu yıl etkili olan kar yağışı sonrasında su seviyesi yükseldi. İstanbul’a su gönderen baraj yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.