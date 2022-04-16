Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşında Salih Ceylan'dan yaklaşık 2 yıldır haber alamayan ve İzmir'de yaşayan oğlu, Ocak ayında jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

YATAĞININ ALTINDA BULUNDU

26 Ocak tarihinden bu yana 'kayıp şahıs' olarak aranan yaşlı adamın yalnız yaşadığı eve 15 Nisan'da giden yakınları, Salih Ceylan'ı yatağının altında yatar vaziyette ölmüş ve vücudu çürümüş şekilde buldu.

1,5 SENE ÖNCE ÖLMÜŞ OLABİLİR

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen jandarma ve adli tabip incelemede bulundu. Salih Ceylan'ın yaklaşık 1-1,5 sene önce öldüğü değerlendirilirken, şahsın kesin ölüm sonucunun öğrenilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

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