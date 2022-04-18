Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Rengiyle mest eden çilek, tatlılardan reçellere hatta salatalara kadar oldukça geniş kullanım alanına sahip. Örneğin çilekli semizotu salatasına bir şans vermelisiniz! Her ne kadar tadıyla kendine bağlasa da oldukça narin bir meyvedir. Dalından koparıldıktan sonra diğer meyveler gibi olgunlaşma süreci yaşamadığı için doğrudan çürüme süreci başlar. Hâl böyle olunca da iki üç gün gibi kısa sürede tüketmek gerekiyor. Dondurucuya atmayı düşünmüyorsanız çilekleri buzdolabı kısmına yıkamadan kaldırmalısınız. Unutmayın saplarını koparmak da çürümeyi hızlandırır. Çileği sirkeli suda bekletip sonra tek tek kurutup buzdolabına koyarsanız bu size fazladan iki gün daha kazandıracaktır.

İsrail'li çiftçinin yetiştirdiği çilek Guinnes Rekorlar kitabına girdi İsrail'de bir çiftçi çilek ekti ve çilek tohumunun çiçek açmasından tam 45 gün sonra 289 gram ağırlığına ulaştığını söyledi.

Yoğun yağış 55 dekar çilek serasını sular altında bıraktı Antalya’nın Serik ilçesinde yoğun yağış ile birlikte taşan dereler 55 dekar çilek serasını sular altında bıraktı.