Türkiye Gazetesi

Kozan'da hayvanlarını otlatmaya götüren çobanlar ormanlık alanda neredeyse tanınmaz hale gelen bir erkek cesedi buldu. Durum anında yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

CESET TANINMAZ HALDEYDİ

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Tanınmaz hale geldiği öğrenilen ceset, yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna ardından da kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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