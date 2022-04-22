Bolu'da saat 05.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak'ta kahreden olay gerçekleşti. İddiaya göre, 78 yaşındaki M.E. ile 2 çocuk annesi 71 yaşındaki eşi Nur E. arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfakta bulunan bıçağı alan M.E., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.
YAŞLI KADININ ÇIĞLIK SESİNİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ DUYDU
Yaşlı kadının çığlık seslerini duyan temizlik görevlisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, seslerin geldiği eve girdiklerinde M.E.'nin kanlar içinde kalan eşinin yanında beklediğini gördü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Nur E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Gözaltına alınan M.E., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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