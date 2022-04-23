Türkiye Gazetesi

Bağdat Caddesi Kadıköy istikameti üzerinde seyir halinde ilerleyen otomobil, Ethem Efendi Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve Bağdat Caddesi'ne dönmeye çalışan otomobille çarpıştı.

3 KADIN SIKIŞTI

Yaşanan olay sonucu iki otomobilin sürücüsü de kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan G. Ö., D. N., ve M. T. otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan G. Ö., D. N., ve M. T. 'yi sıkıştıkları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Öte yandan polisin kaza hakkında bilgi aldığı her iki otomobil sürücüsü de, birbirlerini kırmızı ışıkta geçmekle suçladı.

Kazanın yaşandığı Bağdat Caddesi kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Olay yeri belediye ekiplerince temizlenirken, kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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