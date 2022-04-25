Türkiye Gazetesi

Konya'nın Meram ilçesi İmamı Azam Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında kaza meydana geldi. Serdar K. idaresindeki fabrika servis midibüsü, Kutsal Caddesi'nden çıkan Zekeriya S. yönetimindeki vinçle çarpıştı.

Can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Her iki sürücü ve midibüstekilerle birlikte yaralanan 18 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar bölgeden kaldırıldı.

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