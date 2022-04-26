Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Kula ilçesinde evinden tarlasına elektrik tamiratı yapmak için çıkan adamdan acı haber geldi. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınlarının kontrol etmeye gittiği talihsiz adam ölü bulundu.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay, saat 12.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı kırsal Başıbüyük Mahallesi Bozyeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarlasına elektrik tamiratı yapmaya giden Yunus Koral'dan (60) haber alamayan yakınları tarlaya gittiklerinde yaşlı adamı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Koral'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



Öte yandan, şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Koral'ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsi sonrasında öğrenilecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise geniş çaplı olarak yürütülüyor.

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