Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da küçük çocuk oyun oynadığı iskelenin altında kalarak hayatını kaybetti. Kahta ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada yapılan onarımda kullanılan iskele ile oyun oynayan Hamza Tan (9), iskelenin devrilmesi sonucu altında kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hamza Tan, önce Kahta Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hamza Tan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 9 yaşındaki çocuğun cenazesi daha sonra hastanenin morguna kaldırıldı.

Çocukların 'su sıçrattın' kavgası feci sonla bitti Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren bir grup çocuğun 'su sıçrattın' kavgası ölümle bitti. 13 yaşındaki Ömer Talib'i bıçaklayarak ölümüne neden olan aynı yaştaki S.K. ise hapse girdi.