Türkiye Gazetesi

Konya Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi'nde, 22 Nisan'da Tahsin Eser (30), tartıştığı eşi Hatice Eser'i (32) tabancayla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Otomobiliyle polis ekiplerinden kaçarken Meram ilçesi Kartepe Sokak'ta bir otomobile çarpan zanlı ise yakalanacağını anlayınca aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkıştı.

BİR HAFTA DAYANABİLDİ

Tahsin Eser'in tedavisi sürerken karısından acı haber geldi. Hatice Eser, yedi gündür verdiği hayat mücadelesini bugün kaybetti. Kadının cenazesi, yakınları tarafından alınıp Karatay ilçesindeki Elmacı Mezarlığı'nda defnedildi.

Hastane bahçesinde dehşet: Evlenme teklifini reddeden kadına kabusu yaşattı! Küçükçekmece'de bir şahıs, evlenme teklifi ettiği kadından hayır cevabını alınca, gözü döndü. Talihsiz kadını çalıştığı hastanenin bahçesinde silahla rehin aldı.

24 yaşındaki gencin feci sonu! İngiliz kadın, Iraklıyla birlikte boğdu Muğla'da korkunç bir cinayet işlendi. 24 yaşındaki Kerim Bozan, İngiliz bir kadın ile Iraklı bir adam tarafından öldürüldü.

Talihsiz kadın evine gitmek isterken arabanın altında can verdi Antalya’nın Manavgat ilçesinde feci bir kaza yaşandı, evine gitmek isteyen kadın arabanın altında can verdi. Haberi duyduğu gibi olay yerine koşan eşi acısını torununa sarılarak yaşadı.