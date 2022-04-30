Türkiye Gazetesi

Samsun'da çoğunluğu Irak uyruklu üniversite öğrencisi yaklaşık 80 kişi, bir derneğin düzenlediği iftar yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşam Merkezi önünde düzenlenen iftar programının ardından rahatsızlanan yaklaşık 80 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Devlet ile Samsun Eğitim ve Araştırma hastanelerinin acil servislerine müracaat etti.

Hastaneye başvuran kişilere hemen müdahale edildi. Irak uyruklu Abit Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurduklarını söyledi.

Sakarya'da 20 bin kişilik iftar sofrası Pandemi sebebiyle ayrı geçirdiğimiz iftarlar, vakaların azalmasıyla son buldu. Sakarya'da 20 bin kişi birlikte iftar yaptı.