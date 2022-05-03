Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde 2 çocuğunun annesini bıçaklayarak öldüren adam tutuklandı. Eski eşi Zeynep Koyun'u (26) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bilal G'nin (29), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Bilal G, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, tutuklandı.
TALİHSİZ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsisi yapılan 2 çocuk annesi Zeynep Koyun'un cenazesi, Güzelyurt Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Bilal G'nin, dün, çocuklarıyla bayramlaşmak için evine gittiği eski eşi Zeynep Koyun ile tartıştığı ileri sürülmüştü. Zanlının yanında bulunan bıçakla yaraladığı belirtilen Koyun, kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı Bilal G, polis ekiplerine teslim olmuştu.
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