Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde gün içerisinde 120 düzensiz göçmen yakalanarak polis merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Tuzla’da bulunan İl Göç İdaresine sevk edildi.
DENETİMLER SÜRECEK
Polis ekiplerinin düzensiz göçmenler üzerine yaptığı denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.
İstanbul'da düzensiz göçmen denetimi: 582 kişi yakalandı İstanbul'da Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonlarda 582 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenlerin evi berberdeki gizli geçitle ortaya çıktı İstanbul'da, göçmen kaçakçılığına ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında berber salonuna operasyon yapıldı ve iş yerinden yasa dışı yollarla gelen göçmenlerin kaldığı eve giden bir gizli geçit bulundu. Olaya ilişkin birçok kişi gözaltına alındı.
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