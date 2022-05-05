Türkiye Gazetesi

Keles ilçesi Kozbudaklar köyünde köy heyeti düğün ve nişan gelenekleri için tarihi kararlar aldı.

Evlenecek çiftlerin ve ailelerin zor durumda kalmaması için alınan kararlar köy ihtiyar heyetince köye duyuruldu.

KURALLARA UYMAYANIN DÜĞÜNÜNE GİDİLMEYECEK

Kararlara uymayan ailelerin düğünlerine katılım olmayacağı ilan edilirken, alınan kararlar en çok düğün yapacak çiftleri ve aileleri mutlu etti.

4 BİLEZİK DIŞINDA TAKI YASAK

Kozbudaklar köyünde ihtiyar heyetinin aldığı karalara göre düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak.

Takı seti, söz bileziği, arma gibi ziynet eşyalarının takılması yasaklandı.

Düğünlerde davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyecek.

NİŞAN TÖRENLERİ AİLE ARASINDA OLACAK

Büyük nişan yasaklanarak, nişan törenleri aile arasında yapılacak.

Köyde düğünlerde tavuk alma, baklava alma gibi etkinlikler yapılmayacak.

Kuaföre gelin ve kız kardeşleri haricinde kimse götürülmeyecek.

Sünnet cemiyetlerinde sağdıçlar mendille, düğünlerde bez ile okunacak.

Düğün sonrası sağdıç gezmesi yapılmayacak.

HAC DÖNÜŞÜ SADECE HURMA VE ZEMZEM DAĞITILACAK

Düğün e nişa törenleri dışında aileleri zor durumda bırakan hediyeler konusunda da karara varan ihtiyar heyetinin aldığı karara göre hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma haricinde başka hediye dağıtılmayacak.

Alınan kararlar köy ihtiyar heyetince köye duyuruldu.

Zurna çalmaya düğüne gitti, kurşunların hedefi oldu Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli köyünde bir düğünde sıkılan tabancadan çıkan kurşun, zurna çalan çalgıcıya isabet etti.

Akılalmaz olay! Düğüne geç kalan damada sinirlendiler, gelini bir başkasıyla evlendirdiler Hindistan'da düğününe geç kalan damat, düğünden 4 saat sonraa alkollü bir şekilde geldi ve düğün davetlilerin biriyle kavga etti. Durumuma sinirlenen gelinin ailesi, gelini düğüne gelen akarabalardan biriyle evlendirdi.

Evlenmeyi düşünen çiftlere kötü haber: En düşük düğün maliyeti 200 bin lira Üst üste gelen zamlar sonrası artan fiyatlar, yeni evlenecek olan çiftleri de önümüzdeki günlerde zorlayacak gibi görünüyor. Koronavirüs nedeniyle ertelenen birçok düğünün bu sene yapılacağını düşündüklerini belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken, en düşük düğün bütçesinin 150-200 bin civarında olduğunu belirtti. Palandöken, "Esnafımız hazır. Evlenecek çiftlerimiz ön hazırlıklarını yaparak eksiklerini tamamlamalı" dedi.