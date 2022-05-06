Türkiye Gazetesi

Bayram dönüşü trafik akzaları arttı ve acı haber bu kez Kastamonu'dan geldi. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Halil İbrahim Eyüpoğlu yönetimindeki otomobil bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı ve araç devrildi.

Kazada, araçta bulunan Çağlar Alp olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün yanı sıra Alya ve Zeynep Alp ile Rıfat Hamioğlu ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu, Samsun-İstanbul istikametinde bir süre ulaşıma kapandı. Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları, Tosya Jandarma Komutanlığı ve Tosya Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu temizlenen yol, yeniden trafiğe açıldı.

İkinci kazada ise Necmi Irklı'nın kullandığı tır, Zincirlikuyu köyü mevkisinde refüje çarparak karşı şeride geçip yoldan çıktı. Kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüsü, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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