Seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı

Fatih'te seyir halindeki ticari taksiden aniden dumanlar yükseldi, alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Fatih'te saat 02.30 sularında geceyi alevler aydınlattı. R.Ç. idaresindeki ticari taksiden cadde üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Karşıdan gelen başka bir taksinin sürücüsü tarafından aracından duman çıktığı konusunda uyarılan R.Ç. hızla aracı terk etti.

TAKSİ ALEV ALEV YANDI, KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredeki bir vatandaşın yardımıyla yanan taksisine müdahalede bulunan sürücü, alevlerin büyümesine engel olamadı ve hızlı bir şekilde tutuşan taksi alev alev yanmaya başladı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu taksiden çıkan alevler kontrol altına alınırken takside maddi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.