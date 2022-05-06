Türkiye Gazetesi

Esenler’de 25 yaşındaki Ümit Karakoyun tarafından sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiyenur Atalay cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dün polis ekipleri tarafından Arnavutköy’de yakalanan Ümit Karakoyun sorgusu yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Katil zanlısı Karakoyun’un Asiyenur’u 7 yıldır tanıdığı ancak 2 senedir Asiyenur Atalay’ın Karakoyun’u sosyal medyadan engelleyerek görüşmek istemediği öğrenildi.

ŞİKAYETTE BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Atalay'ın 2020 yılında ailesiyle birlikte polise giderek Ümit Karakoyun’un kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu ancak herhangi bir delile rastlanılmadığı için işlem yapılmadığı belirtildi. Aralarında önceden gönül ilişkisi olduğu da bilinen zanlı Karakoyun’un ise sahte sosyal medya hesaplarından Asiyenur Atalay’ı takip ettiği ortaya çıktı. Zanlı Ümit Karakoyun’un olayın olduğu gün sosyal medyadan gördüğü bir görüntü üzerine kıskançlık krizine girdiği ve cinayeti işlediği ifade edildi.

SABIKA KAYDI KABARIK

Öte yandan Ümit Karakoyun’un uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu açığa çıkmıştı. Karakoyun’un 2 yıl boyunca örgütlü uyuşturucu ticaretinden hapis yattığı ve 5 ay önce hapisten çıktığı öğrenildi. Katil zanlısı Ümit Karakoyun, bugün emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Sokak ortasında öldürülen Asiye Atalay defnnedildi İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay, eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürüldü. Genç kız dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Yakalanan katil zanlısı ise suç makinesi çıktı.