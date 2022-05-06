Türkiye Gazetesi

Esenler'de kaldırıma çıkan otomobil bir aileyi ezdi. Nine Hatun Mahallesi Çinçindere Caddesi'nden Davutpaşa istikametine giden Serhat A, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti. Refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil daha sonra kaldırıma çıkarak burada yürüyen anne-baba ile çocuklarına çarptı.

EMANET ARABA İLE KAZA YAPTI

Üç yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobili arkadaşından emanet aldığı öğrenilen ve kaza nedeniyle şoka giren sürücü de hastaneye sevk edildi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Minibüs kaldırıma çıktı: İki belediye çalışanını ezdi Kadıköy’de bir otomobilin ani fren yapmasıyla arkadan gelen hatlı minibüs şoförü direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan ve içi yolcu dolu minibüs kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda bulunan, Kadıköy Belediyesine bağlı 1’i kadın 1’i erkek iki işçi minibüs altında kalarak yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Çarptı metrelerce sürükledi kaldırıma fırlattı Bursa İnegöl Alanyurt yolunda minibüsün çarpıp metrelerce sürüklediği elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.