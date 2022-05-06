Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde birlik olan fırıncılar, artan maliyetleri sebep göstererek 2,5 liradan satılan somun ekmeğin fiyatını 3,5 liraya çıkarılmasını istedi. Bölge halkı bu duruma tepki gösterince fırıncılar, greve girerek üretimi durdurma kararı aldı.

MAHALLELİ DURUMA EL KOYDU

İlçede 5 gündür ekmek satılmazken bu duruma Kale Mahallesi sakinleri el attı. Mahalleli, şehir merkezinden 3 bin adet ekmek alıp ilçeye getirdi. Ekmekler, Şarkışla Belediyesi'nin destekleriyle ilçe sakinlerine dağıtıldı.

ZAMLARA TEPKİ

Kale Mahallesi sakinlerinden Ahmet Turan Bayramoğlu "Buradaki tepki fırıncılara. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, bizlere destek oldu. Zamlara tepki göstermek amacıyla böyle bir şey yaptık” dedi.

KAYSERİ'DEN BİLE EKMEK ALDILAR

Bir başka mahalleli Mehmet Aydın da “Şarkışla’da artan ekmek fiyatları sebebiyle vatandaşlarımızın bayramda mağdur oldu. Biz de geçici bir çözüm olarak Sivas’tan, Kayseri’den nereden bulabilirsek somun ekmeğimizi temin ettik. Şarkışla Belediyemizin desteğiyle bu işe giriştik. Şarkışla’daki vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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