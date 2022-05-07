Türkiye Gazetesi

Kaza, Çankırı’nın Ilgaz ilçesi D100 karayolu Çörekler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih G. (71) idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen K.T. (42) yönetimindeki minibüs çarpıştı.

Kazada, Salih G. ile aynı araçta bulunan Nariman G. Olay yerinde, M.G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar Ilgaz Devlet Hastanesi ve Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili minibüs sürücüsü K.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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